Paura a San Polo Torrile, auto si schianta contro un albero: conducente gravissimo

Stava percorrendo l'Asolana, nei pressi di San Polo Torrile quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava - per cause in corso di accertamento - ed si è schiantato contro un albero. Il conducente di un'auto è stato soccorso d'urgenza dalle ambulanze ed ora si trova ricoverato in gravissime condizioni di salute all'Ospedale Maggiore di Parma. L'incidente è avvenuto poco prima delle 7 di stamattina, mercoledì 28 luglio, lungo la provinciale Asolana. Il conducente, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasferito al Pronto Soccorso e poi subito nel reparto di Rianimazione, dove le sue condizioni di salute sono monitorate dai medici. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi previsti per legge.