Tre auto si tamponano a Sanguinaro, una finisce nel campo: 3 feriti e traffico bloccato in via Emilia

Nella mattinata di oggi, mercoledì 18 maggio, si sono verificati due incidenti stradali lungo la via Emilia tra Fidenza e Parma, nel giro di mezz'ora. In conseguenza dei due scontri la circolazione stradale ha subito pesanti rallentamenti e la strada è stata bloccata dal traffico. Il primo incidente si è verificato alle ore 10.30 a Pontetaro. Secondo le prime informazioni due auto sarebbero state coinvolte in un tamponamento. Una donna è stata ricoverata all'ospedale di Vaio con ferite lievi. Sul posto, oltre all'ambulanza infermieristica di Pontetaro, gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco.

Poco dopo, prima delle ore 11, tre auto sono state coinvolte in un tamponamento a Sanguinaro di Noceto. Uno dei mezzi coinvolti ha finito la sua corsa nel campo adiacente alla strada. Tre persone sono rimaste ferite: solo due sono state trasportate in ospedale con ferite di media gravità. Sul posto, oltre agli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco, anche i sanitari dell'ambulanza infermieristica di Pontetaro e dell'ambulanza dei volontari di Noceto. In conseguenza dei due incidenti si sono verificate pesante ripercussioni sul traffico veicolare lungo la via Emilia, che è rimasta bloccata nel tratto tra Fidenza e Parma.