Sorbolo, cade da una pianta: 60enne portato in elisoccorso al Maggiore, è grave

Grave incidente nella tarda mattinata di oggi, martedì 2 agosto. Era da poco passato mezzogiorno quando, per cause in corso di accertamento, un uomo di 60 anni è caduto mentre stava lavorando vicino ad una pianta nel territorio del comune di Sorbolo. Secondo le prime informazioni la persona coinvolta nell'incidente avrebbe riportato traumi in varie parti del corpo. L'allarme è scattato poco dopo l'incidente e sul posto è arrivato l'elisoccorso, partito in volo dall'Ospedale Maggiore di Parma.

IN AGGIORNAMENTO