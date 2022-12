Torrechiara, il tamponamento fra due auto si trasforma in tragedia: muore una 63enne

Gravissimo incidente nella serata di mercoledì 28 dicembre a Torrechiara, poco prima delle ore 20. Un tamponamento tra due auto si è trasformato in tragedia. Una donna di 63 anni, Tiziana Sani, è deceduta nello scontro tra le vetture, mentre un 36enne, alla guida dell'altra auto, è rimasto ferito in modo non grave.

Sul posto l'ambulanza di Langhirano e l'automedica della Croce Azzurra di Traversetolo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Langhirano, che hanno estratto la vittima dall'auto. Presenti anche i carabinieri per i rilievi e per stabilire la dinamica dell'incidente, apparso immediatamente gravissimo. Secondo le prime informazioni l'incidente sarebbe avvenuto vicino al prosciuttificio Fumagalli.

L'auto a bordo della quale viaggiava la 63enne sarebbe stata tamponata, per cause in corso di accertamento, dall'auto guidata dal 36enne. Il veicolo condotto dalla donna si sarebbe poi ribaltato per poi finire fuori strada. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna: la parte anteriore dell'auto si è completamente accartocciata.

