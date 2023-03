Traversetolo, si schianta contro il guardrail in curva: motociclista 57enne grave al Maggiore

Grave incidente poco dopo le ore 8.30 di sabato 18 marzo tra Traversetolo e Basilicagoiano. Secondo le prime informazioni un motociclista sarebbe caduto sull'asfalto dopo essersi schiantato contro un guardrail, mentre stava affrontando la curva del Masdone, appena fuori dall'abitato di Traversetolo, in direzione Tortiano.

In seguito alla caduta rovinosa il conducente della moto, un uomo di 57 anni, avrebbe riportato ferite e traumi in varie parti del corpo. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori della Croce Azzurra di Traversetolo con l'ambulanza e l'automedica. Dopo aver prestato le prime cure al motociclista l'avrebbero trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Sono in corso accertamenti medici: l'uomo avrebbe riportato ferite gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. L'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.

IN AGGIORNAMENTO