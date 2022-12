Scontro tra due auto in via Calabria: due feriti in ospedale

Due auto si sono scontrate nella tarda mattinata di martedì 13 dicembre in via Calabria a Parma, nel quartiere San Leonardo. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto poco dopo le ore 12. In conseguenza dello scontro due persone sono rimaste ferite, fortunatamente in modo lieve. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118, oltre agli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi previsti per legge ed hanno gestito il traffico in zona.