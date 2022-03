Scontro tra auto e moto in via Pasini: ferito grave al Maggiore

Un grave incidente stradale si è verificato, nella mattinata di oggi, 11 marzo, all'incrocio tra via Pasini e viale Piacenza. Per cause in corso di accertamento un'auto si è scontrata con una moto. Ad avere la peggio il conducente della moto, che è caduto rovinosamente a terra e si è provocato alcune ferite. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito, trasportato poi al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. La polizia locale ha effettuato i rilievi e sta ricostruendo l'esatta dinamica dello scontro. Secondo le prime informazioni le condizioni del ferito sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.