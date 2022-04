Piazzale Caduti del Lavoro, tir danneggia il ponte della ferrovia: circolazione interrotta e treni bloccati

Un camion ha danneggiato il ponte delle ferrovia in piazzale Caduti del Lavoro. Stazione bloccata: i treni sono fermi da un paio di ore. Anche la circolazione è stata interrotta: tra Parma e Vicofertile. I fatti: secondo le prime informazioni un camion che trasportava legname ha toccato il ponte in piazzale Caduti del Lavoro, danneggiando i fili del filobus e, si sta verificando, forse anche la struttura. Tutto questo ha causato l'interruzione del traffico tra Parma e Vicofertile, mentre i treni diretti a Borgotaro e La Spezia sono rimasti bloccati in stazione. E' stato nel frattempo istituito un servizio di bus navetta per chi ne avesse bisogno. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno lavorando per riparare i danni e ripristinare la circolazione.

