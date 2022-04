Roncole Verdi, schianto auto-moto: 37enne grave

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 aprile a Roncole Verdi di Busseto. Una moto e una Fiat Punto si sono scontrate, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il motociclista, che ha riportato ferite serie. Si tratta di un 37enne di Busseto.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato il ferito all'Ospedale di Vaio. La polizia locale di Busseto e Soragna ha effettuato i rilievi previsti per legge. Secondo le prime informazioni le condizioni del 37enne sarebbero gravi ma non si troverebbe in pericolo di vita.