Scontro auto-moto a Langhirano: motociclista in ospedale

Incidente stamattina, 6 giugno, a Pastorello di Langhirano. Poco dopo le 10, un'auto e una moto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sull posto subito dopo il sinistro. Nello scontro è rimasto ferito il motociclista che ha riportato traumi di media gravità.

Sul posto un'ambulanza del 118 e anche l'automedica, con i soccorritori che hanno prestato i primi soccorsi al centauro il quale sembrava inizialmente versare in condizioni critiche. La situazione invece è poi rientrata e l'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.