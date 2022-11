Scontro tra auto in via Emilio Lepido: tre macchine si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Due le persone ferite.

Stando alle prime sommarie informazioni, uno dei mezzi coinvolti si sarebbe allontanato dal luogo dell'impatto.

Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale per i rilievi e le indagini del caso.