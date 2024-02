Insegnante presa a sassate, il Ministro Valditara: "Servono sanzioni, basta giustificare bulli e violenti"

"A Parma un'insegnante insultata in classe e poi presa a sassate da suoi studenti. A Bari due quindicenni pestati a sangue da alcuni coetanei all'uscita dalla scuola. Bisogna fermare questa cultura della aggressività e della violenza. Senza l'affermazione forte del principio di responsabilità, del rispetto delle regole e della autorità rischiamo di scivolare verso la disgregazione della nostra società civile".

Così su X il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. "Dobbiamo approvare rapidamente il disegno di legge sulla condotta: chi sbaglia - dice - deve essere sanzionato, essere messo di fronte alle proprie responsabilità. Basta giustificare e tollerare bulli e violenti. Poi occorre un grande patto tra le famiglie e la scuola, per una rivoluzione culturale in cui i genitori siano solidali con i docenti, e mai antagonisti, sapendo anche dire dei no ai propri figli. Questo per il bene dei giovani e della collettività", conclude Valditara.