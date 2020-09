Integratori alimentari sequestrati spariti: i Nas denunciano i titolari di alcune farmacie di Parma

Nel novembre 2009 il Nas di Parma, su disposizione del Tribunale di Milano, aveva sequestrato degli integratori alimentari con il principio farmacologico attivo 'Sildenafil' a diverse farmaci e erboristerie, alcune nel parmense. I prodotti, poi, erano stati affidati in custodia giudiziale ai titolari degli esercizi.

Quando l'Autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di distruzione per il materiale sequestrato, trasmesso per l'esecuzione al nas, dai sopralluoghi dei militari è però emerso un problema: cinque titolari di farmacie e erboristerie tra Parma, Reggio Emilia e Piacenza, si erano già disfatti degli integratori alimentari affidati in custodia nel 2009.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per questo motivo, una volta conclusi gli accertamenti, i carabinieri del nas hanno proceduto a segnalare i cinque esercenti alle rispettive Procure, dinanzi alle quali dovranno ora rispondere dei reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e violazione colposa dei doveri inerenti la custodia di cose sottoposte a sequestro.