L'annuncio per l'affitto è una truffa: una denuncia

Un 24enne campano, a Parma per lavoro, ha risposto all'annuncio per l'affitto di un appartamento ma è stato truffato. Il falso venditore, infatti, dopo aver incassato un bonifico di 700 euro per la caparra fatta dal giovane, non si è fatto più vedere. Ci hanno pensato i carabinieri che, dopo alcune indagini, sono riusciti a rintracciare il 55enne, che è stato denunciato per il reato di truffa.

Ce ne siamo occupati recentemente con un'inchiesta. Il mercato degli annunci per gli affitti nasconde spesso insidie o vere e proprie truffe per le persone in cerca di casa. Quella che a prima vista potrebbe sembrare una comoda “scorciatoia” per scavalcare le agenzie immobiliari e arrivare direttamente all’inserzionista, in realtà nasconde non poche insidie. Insomma, il rischio di incorrere in una truffa è più comune di quanto si possa credere.

Ed è quello che è successo alcuni mesi fa ad un 24enne campano, che trovandosi a Parma per lavoro e necessitando di un appartamento, attirato da un annuncio pubblicato su un sito specializzato nell’offrire case in affitto, ha contattato il presunto proprietario tramite WhatsApp. Con la paura di perdere quella che poteva essere la sua occasione di avere rapidamente un tetto sulla testa, senza pensarci troppo il 24enne ha effettuato un bonifico di 700 euro, a titolo di caparra, su di una Iban indicatogli dal malfattore. Ma dopo il versamento, del presunto proprietario più nessuna traccia. Resosi conto di essere stato truffato il giovane sporgeva formale querela presso la Stazione Carabinieri di Parma Centro.

Da qui le indagini esperite dai carabinieri che a seguito dell’analisi della documentazione bancaria, incrociata con i dati emersi dall’acquisizione dei tabulati telefonici hanno permesso di individuare il responsabile, già gravato da segnalazioni di polizia per reati analoghi. Riscontrati tutti gli elementi probatori acquisiti, per il 55enne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura delle Repubblica di Parma poiché ritenuto responsabile del

reato di truffa.