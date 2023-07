Lesignano, 69mila euro per nuove telecamere di videosorveglianza

Grazie al Viminale il Comune di Lesignano è riuscito a stanziare circa 69mila euro per la realizzazione di nuove postazioni di videosorveglianza nel territorio comunale con l'installazione di telecamere ambientali nel capoluogo e telecamere OCR ai limiti del territorio comunale. Le telecamere installate saranno centralizzabili presso la Centrale Operativa della sede della Polizia Locale, dove verrà installato un centro per la registrazione e gestione delle immagini. La realizzazione di questo nuovo sistema di videosorveglianza ha lo scopo di supportare le Forze dell’Ordine nell’attività di prevenzione, nel controllo del territorio e nel contrasto delle illegalità, e più in generale: rassicurare i cittadini migliorando la percezione avvertita di sicurezza nell’ambito del territorio comunale; incrementare la salvaguardia dei beni pubblici e privati e di ripristino delle condizioni di sicurezza, migliorando la vivibilità e fruibilità delle zone pubbliche; sorvegliare zone che presentano elementi di criticità o che richiedano attenzione in occasione di eventi rilevanti per l’ordine e la sicurezza pubblica; prevenire i fatti criminosi attraverso l’azione deterrente delle telecamere; reprimere vandalismi e delinquenza qualora avvengano in zone controllate dalle telecamere ricorrendo alle informazioni attinte dal sistema; monitorare le principali vie di accesso ai centri abitati.

La videosorveglianza territoriale si può realizzare con diverse tecnologie al fine di perseguire due obiettivi fondamentali: il controllo ambientale, basato sull’utilizzo di telecamere di contesto (fisse, brandeggiabili, ad ottica multipla) che registrano in continuo spazi o aree pubbliche situati in punti di interesse per l’Amministrazione, quali ad esempio parchi, piazze, aree adiacenti a edifici pubblici, parcheggi, aree oggetto di abbandono dei rifiuti, ingressi e uscite di sottopassi pedonali ecc. Il primo cittadino Sabrina Alberini ha commentato "Con molto orgoglio posso dire che siamo riusciti ad intercettare finanziamenti per l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Era una priorità per noi poter avere sotto controllo tutto il territorio e questi nuovi strumenti aumenteranno il livello di sicurezza in alcuni punti critici. Più sicurezza nella zona delle scuole e nelle arterie in entrata ed uscita del territorio".