Lotta alle baby gang e al bullismo: in un anno 33 minori arrestati

Prosegue il contrasto da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma ai fenomeni di “devianza giovanile”, ponendo particolare attenzione a episodi di microcriminalità e “bullismo” che spesso vedono quali protagonisti i giovani.

In tale ambito nell’ultimo anno sono stati 33 i minori arrestati e 432 quelli denunciati alla Procura dei Minori di Bologna per reati vari (rapine, furti, lesioni, percosse e/o danneggiamenti).

L’impegno prosegue con i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma che il 6 giugno hanno denunciato un 17enne quale presunto autore di una rapina, in Piazza Ghiaia, ad un 15enne. Altro episodio: i carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense il 10 giugno hanno denunciato quattro giovani, tra i 16 e 17 anni, quali presunti autori di rapina ai danni di due 15enni. Un quinto giovane è stato denunciato per favoreggiamento. Poi: i carabinieri della Stazione di Busseto il 21 giugno hanno denunciato per ricettazione tre giovanissimi, mentre i militari di Soragna il 04 agosto hanno denunciato per furto cinque giovanissimi.