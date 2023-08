Maxi incendio all'Interporto: le fiamme avvolgono e distruggono quattro camion e due container

Momenti di paura all'interno dell'Interporto a Bianconese di Fontevivo per un maxi incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di sabato 5 agosto. Le fiamme, che si sono generate per cause in corso di accertamento, hanno distrutto infatti quattro camion e due container. Sul posto sono arrivate alcune squadre dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. Gli operatori del 115 hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza l'area del rogo. Le cause dell'incendio sono in corso di ricostruzione. Le indagini dei carabinieri stabiliranno l'origine del rogo e le cause. Al momento non si esclude nessuna ipotesi.

