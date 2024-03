Minacce, aggressioni e tentativi di rapina vicino alle scuole contro giovani studenti: denunciato 15enne

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno individuato e denunciato per tentata rapina aggravata un 15enne di origini tunisine ritenuto responsabile di due tentativi di rapina avvenuti a Parma, di cui una nei confronti di un minorenne.

I fatti riguardano due tentativi di rapina commessi nelle ultime settimane in città, entrambe commesse con modalità simili, in prossimità di alcuni istituti scolastici che hanno destato clamore e allarme sociale.

Il primo episodio è avvenuto il 14 febbraio, quando all’uscita di scuola un 15enne si è visto accerchiato e minacciato da 4 ragazzi, tutti coetanei, che in modo minaccioso gli intimavano di consegnare tutti i soldi che aveva. Il 15enne in preda al panico rispondeva di non avere soldi, ma il gruppetto proseguendo con le minacce, lo obbligava a tirare fuori il portafogli e mostrare loro il contenuto. Il ragazzo riusciva a divincolarsi e a raggiungere, correndo, l’istituto scolastico dove riusciva a rifugiarsi e da li contattare i genitori ai quali raccontava l’accaduto.

Il secondo episodio è avvenuto il 21 febbraio, questa volta ai danni di un 18enne, che dopo essere uscito da scuola, mentre si stava dirigendo a piedi verso la fermata dell’autobus in via Villetta, veniva avvicinato da quattro coetanei che dopo averlo bloccato, tenendolo per il bavero della giacca, lo minacciavano sempre allo scopo di farsi consegnare tutti i soldi che aveva.

Il 18enne, resosi conto che in quel momento era solo, tentava il tutto per tutto e dopo essersi divincolato dalla presa, riusciva a fuggire.

Nei giorni successivi, le vittime si rivolgevano ai carabinieri di Strada Fonderie per sporgere denuncia. Gli elementi forniti facevano immediatamente ritenere che entrambi gli episodi fossero stati commessi dalle stesse persone, viste le modalità e le caratteristiche del modus operandi. Fra tutti, emergevano estremamente concordanti le descrizioni di colui che nel primo caso aveva minacciato e nel secondo aveva bloccato per il bavero della giacca il 18enne.

Da questi elementi i carabinieri hanno iniziato l’attività d’indagine al fine di dare un nome ed un cognome agli autori del reato.

Venivano pertanto acquisite ed analizzate ore ed ore di immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza posizionate nelle zone degli eventi, che incrociate con importantissime informazioni testimoniali ottenute nel corso dell’indagine sul campo portavano all’individuazione di uno degli autori, un 15enne nato in Italia, di origini tunisine, residente in provincia, denunciato alla Procura per i minorenni di Bologna per tentata rapina aggravata.