Via Cufra, il 49enne tunisino morto per overdose

Neji Dhahri, il 49enne tunisino trovato morto all'interno di un'auto nel pomeriggio di martedì 12 marzo, è deceduto probabilmente a causa di un overdose. I primi risultati dell'autopsia effettuata nella giornata di lunedì 18 marzo sono infatti compatibili con un decesso dovuto all'abuso di sostanze stupefacenti. Neji era stato in comunità per tentare di disintossicarsi dalla droga e aveva scontato anche una piccola pena in carcere per reati legati proprio agli stupefacenti.

Già dai primi momenti gli investigatori della polizia, che è arrivata sul posto dopo che un frequentatore della moschea, che si trova lì vicino, ha dato l'allarme, avevano escluso la presenza di segni di violenza sul corpo. L'auto all'interno della quale è stato trovato il 49enne è stata sequestrata: la polizia scientifica ha lavorato per trovare qualche elemento eventualmente utile alle indagini. Dai primi accertamenti sembra che all'interno dell'abitacolo sia stato trovato crack.