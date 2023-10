Neopatentato guida ubriaco e provoca un incidente in tangenziale: denunciato

Ha provocato un tamponamento lungo la tangenziale di Colorno, poi è stato sottoposto all'alcoltest ed è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1.5 grammi per litro. Dopodiché si è rifiutato di sottoporsi al secondo test e, come previsto dal codice, è scattata una denuncia e il sequestro per confisca della sua auto. Il protagonista è un neopatentato fermato dai carabinieri nei giorni scorsi.

Essendo possessore di patente da pochi mesi, la legge non prevede alcuna tolleranza e la percentuale di alcol nel sangue avrebbe dovuto essere pari a 0. Nel suo caso, il primo “soffio” ha restituito una positività superiore a 1.5. Evidentemente confuso sulle procedure, nonostante le raccomandazioni dei militari operanti, il giovane ha pensato bene di rifiutarsi di sottoporsi al secondo controllo previsto dalle procedure, finendo per cadere a sua volta nell’ipotesi più grave prevista dal codice: denuncia penale e sequestro per confisca dell’autovettura.

Un 50enne campano residente a Parma da anni, è risultato avere una percentuale oltre i 2.50 grammi per litro di alcol nel sangue. La trasgressione si colloca nell’ipotesi più grave prevista dal codice della strada, che comporta oltre la denuncia alla Procura della Repubblica, l’immediata sospensione della

patente e sequestro per confisca della vettura.

Nel corso del week end i Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno infatti intensificato i controlli del territorio, con l’obiettivo principale di arginare il fenomeno della guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. La Stazione di Colorno, in particolare, ha effettuato diversi posti di controllo rinforzati, con l’impiego contemporaneo dipiù veicoli, dislocati su entrambi i sensi di marcia delle principali arterie stradali del territorio di competenza, che collega Parma alle province lombarde. A fronte di decine di macchine controllate e persone identificate, che hanno superato indenni gli accertamenti sulla regolarità dei

documenti di viaggio, due persone sono state colte alla guida in uno stato di evidente alterazione da assunzione di alcol.