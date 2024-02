Chi ha ucciso Alessandra Ollari? E' questo l'interrogativo che si stanno ponendo in queste ore gli inquirenti dopo la conferma che il corpo ritrovato in avanzato stato di decomposizione il 2 febbraio in via Sidoli a Parma è proprio quello della donna di 53 anni di cui il compagno Ermete Piroli ha denunciato la scomparsa il 29 giugno del 2023. L'identificazione sarebbe avvenuta da alcuni vestiti ed oggetti personali: la Procura della Repubblica, che indaga ancora per omicidio contro ignoti, ha disposto l'autopsia nella giornata del 27 febbraio ed ha notificato l'avviso ai familiari della donna, le cugine e il compagno Ermete, come parti offese.

Le indagini dovranno in primo luogo accertare la data presunta della morte di Alessandra Ollari. Il suo corpo, ritrovato in via Sidoli in avanzato stato di decomposizione, secondo quanto emerso, potrebbe far pensare ad un decesso avvenuto circa sei mesi prima. Data che sarebbe compatibile con il mese in cui è stata denunciata la sua scomparsa. Resta da sciogliere il nodo relativo alla presenza del cadavere in una zona abitata, a ridosso delle case e proprio di fianco al muro dei garage di un condominio. Se in un primo momento era stata ipotizzata la possibilità che il corpo fosse stato messo li dopo l'omicidio, poi è emerso che il cadavere, molto probabilmente, era stato sotterrato.