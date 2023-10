Omicidio-suicidio a Bardi, spara alla moglie malata: l'anziano trovato agonizzante con la pistola in pugno

Bernard Zucconi, 82enne originario di Bardi, ha preso la pistola e ha fatto fuoco contro la moglie Eleonora Moruzzi di 83 anni, alle 3 di pomeriggio di mercoledì 4 ottobre in una villetta come tante altre nella frazione di Cansaldi, nel comune di Bardi. Un femminicidio ma anche una tragedia familiare: secondo quanto ricostruito da alcuni vicini infatti i due avevano problemi di salute. In particolare la moglie Eleonora Moruzzi aveva forti problemi di deambulazione e ormai non camminava più.

Tragedia a Bardi: spara alla moglie 83enne malata e poi si uccide

Ad accorgersi della tragedia alcuni parenti che sono arrivati nella villetta e hanno trovato Bernard in fin di vita, ancora con la pistola in pugno. La moglie Eleonora, invece, era riversa sul pavimento e morta sul colpo. In pochi minuti sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, compreso l'elisoccorso di Pavullo. L'82enne è stato intubato sul posto e poi trasportato d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma, dove è deceduto dopo alcune ore dal ricovero, verso le 23.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Borgotaro e i colleghi di Bardi, oltre a quelli del reparto operativo di Parma. I militari hanno effettuato i rilievi tecnici all'interno della villetta per ricostruire con esattezza la dinamica dell'omicidio-suicidio. La ricostruzione sembra confermare le prime informazioni: l'uomo avrebbe preso la pistola per fare fuoco contro la moglie ed avrebbe poi rivolto l'arma contro sè stesso, con l'intenzione di suicidarsi. Trovato in fin di vita è stato portato in ospedale ma poi è morto in ospedale.

L'uomo era originario di Borgotaro, la donna di Bardi, hanno vissuto per diversi anni in Inghilterra, dove hanno gestito un Fish and Chips. A Londra vive attualmente la figlia. Dieci anni fa avevano deciso di fare ritorno a Bardi.