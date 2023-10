Omicidio in via Faelli, il sindaco Guerra: "Il nostro pensiero va alla vittima: è una vicenda che ci parla di violenza e fragilità"

Il sindaco di Parma Michele Guerra commenta l'omicidio di via Faelli, avvenuto nella serata di lunedì 30 ottobre. "Ciò che è accaduto in via Faelli è motivo di grande tristezza e turbamento per la nostra città e il pensiero va prima di tutto alla vittima di questo omicidio, sorpresa nel sonno e senza che ci fossero ragioni che potessero lasciar sospettare un gesto del genere. È una vicenda che ci parla di violenza e fragilità e che, oltre le reazioni di pancia, invita ad un pensiero serio sui temi della salute mentale e del benessere o malessere sociale. Bene che le forze dell’ordine abbiano rapidamente arrestato il colpevole e ora la giustizia faccia il suo corso. Come accaduto l’estate scorsa quando a Gaione, in contesto del tutto diverso, venne ucciso Vitalie Sofroni, la nostra comunità saprà tutta insieme riflettere profondamente su ciò che questa storia lascia sul campo"