Omicidio di Vicofertile: la Cassazione conferma l'ergastolo per Patrick Mallardo

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna all'ergastolo per Patrick Mallardo per l'omicidio del 18enne Daniele Tanzi, avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 maggio del 2021 all'interno dell'ex mulino di via Volturno, nella zona di Vicofertile. Per il giovane, che aveva 19 anni all'epoca dell'omicidio, è arrivata quindi la sentenza definitiva.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti quella notte Daniele Tanzi, che si trovava all'interno dell'edifico in compagnia dell'attuale fidanzata Maria Teresa Macrì, è stato ucciso con 33 coltellate da Patrick Mallardo, l'ex fidanzato di Maria Teresa che avrebbe sorpreso i due mentre dormivano.

Daniele Tanzi, il 18enne massacrato dal 19enne Patrick Mallardo all'interno dell'ex mulino di via Volturno a Parma, è stato ucciso con 33 coltellate, sferrate dal giovane parmigiano mentre il ragazzo stava dormendo sul divano all'interno dell'edifico abbandonato. E' questo il risultato dell'autopsia effettuata sul corpo del giovane.

Secondo le prime informazioni sui risultati della perizia non ci sarebbero segni di difesa da parte di Daniele, sorpreso mentre si trovava in una situazione in cui non si sarebbe potuto difendere. Sarebbero bastate le prime tre coltellate per uccidere il 18enne: Patrick Mallardo ne avrebbe sferrate altre 30. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Mallardo sarebbe arrivato all'interno dell'edificio abbandonato con l'idea di uccidere entrambi: sia Daniele che Maria Teresa, la sua ex fidanzata. Dopo l'omicidio si è cambiato, utilizzando i vestiti 'puliti' che si era portato da casa.