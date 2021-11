Operaio 22enne morto a Lesignano: la Procura apre un'inchiesta

La Procura della Repubblica di Parma ha aperto un'inchiesta per la morte di Pavluhewage Perere Himal Asiri, operaio 22enne originario dello Sri Lanka e residente a Langhirano deceduto - nella mattinata di ieri martedì 16 novembre - mentre stava lavorando all'interno del salumificio Real Italy Food Spa del Gruppo Simonini di Modena, all'interno dello stabilimento di Lesignano dé Bagni, la cui costruzione è terminata poco più di un anno fa. Ieri, poco dopo il drammatico episodio, sul posto sono arrivati - come avviene in questi casi - i carabinieri e gli operatori della Medicina del Lavoro dell'Ausl di Parma.

La Procura ha aperto un fascicolo: le indagini dovranno stabilire se, al momento dell'incidente mortale, tutte le misure di sicurezza previste dalle norme, erano state attuate e se, in questo contesto, il lavoratore aveva partecipato alle attività di formazione e di informazione previste dalla normativa. Secondo le prime informazioni il giovane operaio 22enne stava cercando di riavviare un macchinario - probabilmente una pressa - che si era inceppata. Gli approfondimenti degli inquirenti dovranno verificare se i dispositivi di sicurezza previsti per quel tipo di macchinario fossero attivi. La morte sarebbe avvenuta, secondo quanto si apprende, a causa di un trauma da schiacciamento.

I sindacati confederali hanno espresso preoccupazione per l'ennesimo incidente mortale, che questa volta ha provocato la morte di un giovanissimo lavoratore immigrato, arrivato nel nostro territorio dallo Sri Lanka per essere impiegato all'interno di un'azienda del settore alimentare che si occupa della produzione di salumi.