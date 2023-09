Pasimafi, colpo di scena nell'inchiesta che sconvolse la sanità parmigiana: assolti tutti gli imputati

Sono stati tutti assolti gli imputati del processo celebrato nell'ambito dell'inchiesta Pasimafi che nel 2017 provocò un vero e proprio terremoto per la sanità parmigiana che portò all'arresto, nel maggio del 2017, di 19 persone tra medici, imprenditori farmaceutici e titolari di casa farmaceutiche, tra cui Guido Fanelli, l'allora primario della Seconda Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Maggiore di Parma. Il Tribunale di Parma ha infatti emesso una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati e per tutti i capi di imputazione perchè il fatto non sussiste.

Le accuse nei confronti degli indagati erano pesantissime. Associazione per delinquere finalizzata alla corruzione e al riciclaggio, attuata nel campo della sperimentazione sanitaria e della divulgazione scientifica per favorire le attività commerciali di aziende farmaceutiche nazionali ed estere. Secondo l'accusa Fanelli sarebbe stato "il perno di un articolato sistema corruttivo realizzato per incamerare somme di denaro e beni di ingente valore, attraverso l'asservimento delle funzioni pubbliche agli interessi commerciali di alcune case farmaceutiche". Il Tribunale di Parma ha invece stabilito la non colpevolezza di Guido Fanelli e di tutti gli altri imputati