Riciclaggio di denaro per la criminalità: a Parma segnalazioni cresciute più del doppio della media nazionale

A Parma nel primo semestre del 2023 il numero di segnalazioni per quanto riguarda il riciclaggio di denaro 'sporco' per le organizzazioni criminali è in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Una percentuale molto altra se si considera che la media nazionale è del 4.5% mentre la media della Regione Emilia Romagna del 7%. La nostra città si piazza quindi al quarto posto in regione, dietro Modena, Reggio Emilia e Bologna.

UIF, il servizio speciale di Banca d’Italia, ha infatti prodotto il Report con i recentissimi dati del semestre che abbiamo alle spalle: le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio raccolte in questo 1° semestre 2023. "Se l'incremento nazionale delle recenti segnalazioni semestrali è stato del 4,7% - sottolinea Franco Zavatti del coordinamento regionale legalità Cgil, in Emilia Romagna - si sale a un oscuro +7%, occupando il triste 5° posto nazionale fra le peggiori Regioni dopo Campania, Lombardia, Lazio e Veneto. Che, tradotto in lingua più comprensibile, significa che dalle nostre province regionali si sono registrate ben 821 segnalazioni ogni mese".