Sicurezza, in arrivo nuovi operatori sui treni

Dal 1° febbraio il servizio realizzato attraverso la società FS Security triplica la sua attività, raggiungendo una media di 1.000 treni controllati ogni giorno, 200 operatori al lavoro quotidianamente e 80 stazioni coinvolte in tutta Italia. "Questa è una bella notizia anche per quanti viaggiano e lavorano sui treni che fermano a Parma, perché tra le 13 linee ferroviarie individuate come più critiche e pertanto destinatarie di maggiori controlli c’è anche la tratta regionale tra Bologna e Piacenza" ha detto Laura Cavandoli, deputato della Lega eletta a Parma.

"Ringrazio il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, per il potenziamento dei controlli di sicurezza sui treni e nelle stazioni anche dell’Emilia Romagna. La sperimentazione che, da metà novembre a metà dicembre dello scorso anno, ha interessato quattro Regioni italiane, tra cui l’Emilia Romagna, ha dato buoni risultati per quanto riguarda i controlli e il contrasto all'evasione e alle illegalità. Inoltre, le linee controllate possono essere oggetto di modifiche e riprogrammazioni, in base alle effettive criticità riscontrate sul territorio. L'obiettivo del Ministro è il coordinamento dei servizi di sicurezza lungo le tratte e stazioni che presentano criticità, organizzando la security a bordo dei treni con quella nelle stazioni allo scopo di aumentare la sicurezza reale e percepita, ridurre l'evasione, supportare il personale ferroviario nella gestione di eventuali criticità e collaborare con le Forze dell'Ordine in caso di necessità. Si va così a completare l’operazione Stazioni Sicure fortemente voluta da Matteo Salvini e dalla Lega, aggiungendo un altro tassello per garantire ai pendolari e ai lavoratori di utilizzare il treno in sicurezza".