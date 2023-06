Il sindaco Guerra sulla rissa al cinghio Sud: "Due ragazzi si stavano picchiando davanti a me: grazie alla polizia locale"

Il sindaco Michele Guerra parla della rissa a cui ha assistito nella mattinata di sabato 10 giugno al quartiere Cinghio Sud. Come anticipato da Parmatoday verso le ore 10.30 un uomo è stato pestato, nella stessa via in cui stava per iniziare un momento di festa a Emporio Solidale, in viale Atleti Azzurri d'Italia.

"Stamattina in tanti abbiamo partecipato - sottolinea il sindaco Guerra - a un momento di festa per i 13 anni di Emporio Solidale. C’erano le molte forze della città che sostengono questa esperienza di solidarietà e rigenerazione sociale, pionieristica quando è nata, modello per molti oggi.

Mentre arrivavo all’Emporio, fuori da un bar poco distante, due ragazzi si stavano picchiando. Ho immediatamente chiamato la Polizia Locale, che ringrazio per la rapidità e efficacia del loro intervento, come ringrazio chi si adoperava per separare i due litiganti.

Sono entrato all’Emporio con la consapevolezza che lì, a poca distanza, due mondi, due parti completamente diverse di città si trovavano accanto nel tempo e nello spazio. L’una, quella dell’Emporio, è una realtà grande per numeri e per cuore. Una realtà che sa essere tutti i giorni vicina alle fragilità della nostra città e del nostro territorio, una realtà che sa guardare negli occhi le difficoltà e le povertà e contribuisce a riscattarle.

L’altra è la realtà di due solitudini, che sfogano il loro disagio nel modo peggiore possibile e che impegnano un’altra parte importante di città ad arginare rabbia e violenza. C’è un filo che lega ciò che stamattina si è manifestato quasi in contemporanea. Un filo che ci dice, nel tempo difficile che viviamo, da che parte stare e quali sono le azioni necessarie, le immediate e quelle di più lungo respiro, per costruire una società più giusta, più pacificata e più rispettosa".