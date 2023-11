Spaccata in una gelateria di via San Leonardo: i ladri infrangono la vetrata e rubano 400 euro

Spaccata nella notte all'interno della gelateria Delice di via San Leonardo a Parma. Secondo le prime informazioni ignoti sarebbero entrati all'interno del locale, dopo aver infranto la vetrata della porta d'ingresso, ed avrebbero rubato circa 400 euro del fondo cassa. Non è la prima volta che i titolari dell'esercizio commerciale vengono presi di mira dai malviventi. Sul posto i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo ed hanno avviato le indagini per cercare di risalire agli autori del gesto. "E' la terza volta che subisco spaccate in negozio" sottolinea la titolare. "Le altre volte non avevano rubato nulla, stanotte invece hanno trovato il fondo cassa. Vorrei sottolineare che il quartiere San Leonardo, che viene spesso associato ad episodi di criminalità è in realtà un quartiere pieno di iniziative e noi commercianti cerchiamo ogni giorno di renderlo più vivo e tutelarlo".