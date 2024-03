Terremoto, già tredici le scosse dall'inizio di marzo: la metà nella notte appena trascorsa

Con le sei scosse registrate nella notte in provincia di Parma, è salito a 13 il numero totale relativo allo sciame sismico dall'inizio del mese nel Parmense. In una sola notte, dunque, si sono registrate quasi la metà delle scosse che hanno colpito il nostro territorio dall'inizio del mese di marzo. Sembrerebbe dunque che lo sciame sismico abbia ripreso con una certa intensità, adesso però resta da vedere l'evoluzione che si avrà nei prossimi giorni per capire con certezza la traiettoria che il sisma sta prendendo.

Per quanto riguarda stanotte, alle ore 2.48 una scossa di magnitudo 2.9 si è verificata con epicentro a 6 chilometri da Langhirano. A mezzanotte e 55 è stata registrata una scossa di magnitudo 2.7 con epicentro a 7 chilometri da Calestano. Le altre scosse, di magnitudo tra 2 e 2.2 si sono verificate tra Calestano, Fornovo e Felino tra le 3 e le 5.30. Le scosse sono state sentite dai cittadini dei comuni dell'epicentro e anche a Parma. Non sono stati registrati danni a persone o cose.