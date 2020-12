Terremoto: scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Parma

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata avvertita distintamente anche a Parma e nel parmense alle ore 15.36 di oggi, martedì 29 dicembre 2020. L'epicentro della scossa, registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è a Salizzole, in provincia di Verona. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta la città di Parma e in alcuni comuni della provincia, da Fidenza a Salsomaggiore, da Fornovo a Collecchio.

IN AGGIORNAMENTO