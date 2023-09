raggio di sole al salone del camper!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Giovedì 14 settembre Raggio di Sole® sarà al Salone del Camper, la più grande manifestazione dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia, organizzata dalle Fiere di Parma. Presso l’Area CUCINARE IN CAMPER, gestita in collaborazione con gli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, Raggio di Sole® sarà protagonista del Gastro Ted, “Porta in tavola il benessere!”, tenuto da Francesca Varesi, Category Manager Poultry & Trade Marketing Lead. All’interno di questo spazio di incontro e confronto, dedicato alla grande tradizione gastronomica regionale italiana, Raggio di Sole® si racconterà, evidenziando la propria storia e la propria filosofia, che mette al centro qualità, benessere animale e benessere umano, tra loro sempre più strettamente collegati. I visitatori potranno inoltre scoprire come il brand è stato in grado di unire tradizione e innovazione, realizzando mangimi avicoli con materie prime di altissima qualità e che garantiscono ad ogni hobbista e allevatore di ottenere uova e carni sane e genuine, allevate come una volta, che possono quindi essere alla base di un’alimentazione davvero completa e bilanciata. Come ad esempio Naturovo®, grazie al quale le galline che mangiano questo mangime sono in grado di produrre uova con contenuto ridotto di colesterolo o Cuore Rosso, il mangime per galline ovaiole grazie al quale si possono ottenere uova dal colore del tuorlo più intenso, per una pasta fatta in casa proprio come una volta. Perché Raggio di Sole® porta in tavola il benessere! Vieni a trovarci al Salone del Camper!