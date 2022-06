Campionato europeo di Slow pitch a Colorno dal 14 al 18 di giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Buongiorno, scriviamo per segnalare che dal 14 al 18 giugno, presso il Centro Sportivo Dorotea Sofia di Via Pasini a Colorno, si svolgerà il campionato europeo di slow Pitch. I match si svolgeranno per tutta la giornata dalle ore 9 alle ore 19 circa. Sei squadre: la nazionale Italiana, il Belgio, la Gran Bretagna, la Germania, l'Irlanda e Olanda, si sfideranno per il titolo di campione d'Europa della categoria. L'evento promosso dalla federazione europea WBSC, vede l'organizzazione diretta e in prima linea dell'ASD Baseball Colorno, che ha già avuto l'onore di ospitare la nazionale azzurra di varie fasce d'età, l'accademia e il campione e manager della prima squadra di baseball italiana, Mike Piazza, in collaborazione con FiBS. E' patrocinato dal Comune di Colorno e della Regione Emilia Romagna. Trattasi di un grande evento sportivo che porterà a Colorno circa duecento persone tra atleti, team tecnici e giudici sportivi provenienti da diverse nazioni. Una vetrina importante per il nostro paese conquistata con impegno e determinazione dalla società colornese. Tutte le sfide saranno trasmesse in streaming sui canali messi a disposizione dalla federazione europea e si prevedono svariati visitatori visto che l'evento sarà accessibile senza costi d'ingresso. Le finali si svolgeranno il 18 giugno, mentre il 14 dalle ore 18, si svolgerà l'apertura di cerimonia del torneo a cui parteciperanno diverse cariche istituzionali.