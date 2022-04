La chef Marisa Maffeo al centro commerciale Eurosia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Domenica 3 aprile dalle ore 16.30 al centro commerciale Eurosia, strada Traversetolo, Parma sarà una giornata molto speciale. Il Centro Commerciale nell’occasione del suo undicesimo “compleanno” riapre con gli eventi aperti al pubblico. Per celebrare nel migliore dei modi la ricorrenza sarà presente la chef Marisa Maffeo (https://maffeomarisa.it/) salernitana che nel 2007 si trasferì a Parma molto conosciuta per le sue apparizioni televisive e la sua capacità nel preparare piatti speciali. Proprio nel suo regno della cucina Marisa preparerà un piatto dando consigli sul menù di Pasqua. Un appuntamento da non perdere Come da non perdere sarà il momento finale quando, a tutti gli intervenuti saranno regalati biscotti pasquali realizzati da un laboratorio artigianale Nella giornata sarà presente Euros, la mascotte del centro commerciale ideata da uno studente del liceo Toschi di Parma scelta dai clienti del centro Eurosia tra tanti concorrenti Essendo il primo vero appuntamento post pandemia il direttore di Eurosia Fabrizio Pacini ottolinea il fatto che non potendo effettuare il taglio della torta i biscotti verranno distribuiti singolarmente in una apposita collezione Eurosia essendo molto legato al territorio da sempre collabora con associazioni di volontariato durante tutto il corso dell'anno. Invita tutti per festeggiare il proprio compleanno.