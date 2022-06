Podfest, piccolo festival del podcast a Parma il 24, 25 e 26 giugno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Da venerdì 24 a domenica 26 giugno 2022, Parma si mette all’ascolto! Al via la prima edizione di “PodFest - Piccolo festival del podcast”, un evento unico, creativo e culturale, suddiviso in tre giornate, per ascoltare dal vivo 18 tra i podcast indipendenti più interessanti della scena italiana, alcuni dei quali incontreranno il pubblico per la prima volta. Gli eventi, a ingresso gratuito, si terranno in tre location differenti: il Centro Giovani Federale (via XXIV Maggio, 15), il chiosco Da Mat (Parco Ducale) e Lostello, gestito dalla Cooperativa sociale Emc2 (Cittadella). Cronaca, misteri, cultura, identità, narrazioni sono solo alcuni tra gli argomenti del programma, già disponibile sui canali ufficiali del Festival. Il progetto vede coinvolti anche numerosi volontari Under 30 che intraprenderanno, con ruoli e obiettivi in linea con le proprie abilità e competenze, sia organizzative che di comunicazione, un percorso di partecipazione attiva all’interno del progetto regionale YoungER card. Un progetto nato a Parma ma con un orizzonte che travalica i confini ducali, organizzato e realizzato dal servizio Informagiovani del Comune di Parma, gestito dalla cooperativa sociale Auroradomus, e dal podcast Bouquet of Madness. L’evento avrà, infatti, una doppia vita! Oltre ad offrire agli ascoltatori affezionati l’occasione di vedere dal vivo i propri autori preferiti sarà possibile coinvolgere anche e soprattutto un’ampia audience digitale, che in un secondo momento potrà ascoltare le puntate e gli argomenti più affini ai propri interessi sulle consuete piattaforme di diffusione e ascolto dei contenuti. Il Festival si apre venerdì 24 giugno presso il Centro Giovani Federale con la tavola rotonda PodTalk “Giovani Podcaster e dove trovarli” – accessibile su prenotazione – durante la quale il pubblico potrà ascoltare alcuni tra gli autori dei podcast protagonisti della rassegna e rivolgere loro domande su “Come, quando e perché far nascere un Podcast”. Le due giornate successive, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, saranno suddivise in sessioni tematiche: “Pillole di Cultura Pop” (sabato 25 giugno dalle 15 alle 19.30 al Parco Ducale), “Cronache in giallo e noir” (sabato 25 giugno dalle 19.30 alle 23.30 a Lostello in Cittadella) e “Galassie narrative tra il reale e il fantastico” (domenica 26 giugno dalle 16 alle 22.30 al Centro Giovani Federale, nell’ambito della rassegna Spazi d’Ozio del Teatro del Cerchio). Argomenti tra il serio e il faceto, che toccheranno con stili e voci differenti le più svariate tematiche tangenti agli interessi dei giovani, accomunati dal linguaggio del Podcast e soprattutto presentate nell’inedita formula del Festival che racchiude in successione ben 18 Podcast live. La prima edizione di PodFest è realizzata con il sostegno del Gruppo Colser-Auroradomus e grazie al supporto di Confcooperative Parma e Spreaker from iHeart, una delle principali realtà internazionali nell’industria della tecnologia audio e tra le prime piattaforme al mondo per la creazione, distribuzione e monetizzazione di podcast. Tutti gli aggiornamenti del Festival saranno pubblicati sui canali ufficiali: ● Website: www.podfest.it ● Instagram: podfest.it ● Facebook: bit.ly/eventopodfest PODFEST Programma Venerdì 24 Giugno: Centro Giovani Federale 19.00 – 21.00 Podtalk -"Giovani podcaster e dove trovarlз” - Come, quando e perché far nascere un podcast Sabato 25 Giugno: Chiosco “Da Mat” Parco Ducale Pillole di Cultura pop 15.00 – 16.30 Home Music Show + MonMusique 16.30 – 17.30 Piove a cani e gatti 17.30 – 18.30 Book Dragons Pen Warriors 18.30 – 19.30 Il bello, il brutto e il cattivo Lostello Cronache in giallo e noir 19.30 - 20.30 Acufeni 20.30 - 21.30 Mi sale il Crymine 21.30 - 22.30 Crime&Comedy 22.30 - 23.30 Bouquet of Madness Domenica 26 Giugno: Centro Giovani Federale Galassie narrative tra il reale e il fantastico 16.00 - 17.00 Sidewalk Safari 17.00 - 18.30 Segreteria dell’Astrodisagio + Podcast del Disagio 18.30 - 19.00 Il grammofono + Echo Podcast 19.00 - 20.00 Queer Scream 20.00 - 21.00 Mis(s)conosciute 21.00 - 22.30 C’è vita nel grande nulla agricolo? + Camposanto