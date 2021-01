fallisce il colpo della befana. vigilantes sicuritalia ivri sventa furto al supermercato unes

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Parma, 7 gennaio 2021. Fallisce il colpo della befana al supermercato U2 di Parma. Questa notte, intorno alle 23:45, due uomini hanno tentato di rubare nei magazzini del supermercato di Via Emilia Est. I malviventi sono stati scovati da una guardia giurata Sicuritalia IVRI, allertata dai rumori provenienti dai locali ubicati alle spalle della rivendita, mentre rubavano grandi quantitativi di merce, tra cui dolciumi e creme spalmabili, con l’ausilio di alcuni carrelli della spesa. I ladri, costretti alla fuga dal vigilantes, hanno provveduto a disfarsi del bottino. Contestualmente sono state allertate le Forze dell’Ordine e il direttore del Supermercato. La refurtiva è stata totalmente recuperata. Il gruppo Sicuritalia IVRI • è il leader in Italia nel settore della sicurezza, con 650 milioni di Euro di ricavi e 15.000 dipendenti; • attraverso sette divisioni: Vigilanza Privata, Trasporto Valori, Servizi Fiduciari, Sistemi di Sicurezza, Investigazioni, Travel Security, Cyber Security, offre una gamma di prodotti e servizi che rispondono in maniera integrata alla domanda di sicurezza espressa dal mercato, coniugando l’utilizzo di tecnologie, uomini ed ICT, per garantire la sicurezza dei propri clienti; • ha più di 100.000 clienti, fra i quali, oltre a tanti privati e piccole aziende, annovera la maggior parte delle principali grandi aziende operanti in Italia nei settori industriale, bancario, commerciale e pubblico (Intesa SanPaolo, Unicredit, Carrefour, Esselunga, TIM, Vodafone, Leonardo, Fincantieri, Eni, Enel, …).

