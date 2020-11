giorgetti (forza civica): "a tutte le filomena del mondo. per non dimenticare le vittime della violenza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"Oggi ricordiamo tutte le donne vittime di violenza come lo stupro, la molestia , la violenza sessuale, barbare uccisioni da parte di fidanzati , mariti che si impadroniscono della vita di una donna pensando di essere padroni assoluti della vita di persone più fragili e deboli. Voglio ricordare in particolare una donna uccisa barbaramente da "un essere" considerato dalla giustizia italiana incapace di intendere e volere, questa donna si chiamava FILOMENA CATALDI. Una donna solare sempre con il sorriso sulle labbra, con una forte dedizione per la famiglia e per il lavoro, sempre disponibile ad aiutare il prossimo, insomma, una donna meravigliosa. Questa giovane donna, un giorno all'improvviso, mentre aspettava l'amore della sua vita a cena si è trovata davanti un mostro che si è portavo via la sua vita senza nessun motivo (rompendogli la testa con un mortaio di marmo). Ieri Filomena, più recentemente un'altra ragazza di appena diciotto anni uccisa brutalmente da un nigeriano, PAMELA MASTROPIETRO, uccisa in modo ancora più crudele. In quest'ultimo caso però finalmente è stata fatta giustizia condannando questo essere all'ergastolo che meritava (sperando che resti in carcere). A tutte le FILOMENA e le PAMELA del mondo, vittime di violenze morali e fisiche, va il mio pensiero. Donne, grazie a loro esiste la vita, grazie a loro esiste l'amore, perchè sono il perno di tutto. GRAZIE A TUTTE LE DONNE DI ESISTERE." Fabrizio Giorgetti, associazione culturale Forza Civica Parma