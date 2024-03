“il piccolo principe”, protagonista del secondo esito del progetto “Luoghi di parola: le stagioni dell’ascolto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

È stata dedicata al capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry, “Il piccolo principe”, uno dei libri più celebri della letteratura per ragazzi, la seconda sessione del progetto “Luoghi di parola: le stagioni dell’ascolto”, curato da L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali e sostenuto da Fondazione Cariparma nell’ambito del bando “Leggere crea indipendenza”. Il laboratorio di lettura ad alta voce ed educazione all’ascolto condotto dall’attore e regista Carlo Ferrari ha richiamato questa volta, attraverso la riflessione suscitata dal testo, la stagione della primavera e, per analogia di significato, l’età della vita corrispondente all’infanzia e alla prima adolescenza. Come già a conclusione della prima sessione dedicata all’inverno e alla maturità, anche stavolta l’esito laboratoriale verrà presentato in uno spazio particolare, atto a creare relazione tra lettore e ascoltatore, ma anche tra stagione/età prescelta e luogo della restituzione. L’esito aperto al pubblico si svolgerà, infatti, sabato 23 marzo, alle ore 16.30, presso il Teatro della Scuola Vicini in via Milano 14 a Parma e vedrà coinvolti i partecipanti della seconda sessione del progetto Andrea Avanzini, Marilena Benevelli, Giovanna Bolondi, Fabrizia Dalcò, Laura Fava, Paolo Furia, Cristina Piazza e Leila Vismara. Attraverso la lettura ad alta voce e l’inserimento di piccole azioni teatrali, verrà così raccontata la storia de “Il piccolo principe”, dell’asteroide da cui proviene, del baobab, del serpente e della volpe, della sua amata rosa, e di tutto quell'essenziale che è invisibile agli occhi ma che si vede bene con il cuore. (ingresso libero) Per maggiori info: loftassociazione@gmail.com