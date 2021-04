insieme facciamo la differenza - gruppo consiliare effetto parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

l gruppo consiliare Effetto Parma, in collaborazione con l'Associazione Effetto Parma, presenta INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZA, un ciclo di incontri finalizzato a mostrare il rinnovato impegno di Effetto Parma al dibattito pubblico su alcuni temi che, alla luce della crisi pandemica, toccano la vita, l'agire quotidiano e la visione per il futuro della nostra comunità . Nove appuntamenti ripartiti su tre temi (persone, comunità , città ) per immaginare l'evoluzione del luogo eletto a casa delle nostre esigenze, aspettative e sogni. Disegnare una visione significa anche confrontarsi con le esperienze già condotte e 'copiare' senza dimenticare le peculiarità del nostro contesto. I temi scelti non esauriscono ovviamente il dibattito ma tentano di sollecitare un metodo virtuoso di approccio alle criticità /opportunità che la nostra terra esprime. Ogni incontro vedrà , in apertura, il contributo di una personalità di riconosciuta esperienza alla quale sarà affidato il compito di introdurre ed illustrare il tema in forma generale; seguirà la narrazione di un caso concreto, un progetto realizzato da parte di un testimone-artefice; concluderà l'incontro un dibattito, moderato da un giornalista, alla presenza di due esponenti politici cittadini che si confronteranno con un cittadino 'consapevole', cioè un cittadino direttamente coinvolto e che vive quotidianamente le vicende in discussione. Gli appuntamenti si svolgeranno online secondo il programma di seguito riportato. 22/04/2021 Persone - tempo di vita e lavoro La crisi di un sistema sociale disorientato e incapace di conciliare l'agire pubblico e privato 29/04/2021 Comunità - scuola, il futuro del cambiamento Ripensare i luoghi ed espandere l'attività didattica all'esterno per arricchire l'esperienza relazionale 06/05/2021 Città - cultura diffusa Un bene collettivo che possa essere generato ed usufruito da tutti, in ogni luogo, in ogni tempo 13/05/2021 Persone - salvezza e salute Fronteggiare un male ignoto fra cura del corpo o dell'anima, fra luogo specializzato o presidio territoriale 20/05/2021 Comunità - metabolismo della città Il dualismo centro-periferia confonde i reciproci punti di forza e debolezza ed il luogo urbano smarrisce la socialità 27/05/2021 Città - la buona mobilità La ricerca di un punto di equilibrio tra diritto alla circolazione, relazione e bene ambientale 03/06/2021 Persone - lavoro come dignità L'impresa come patrimonio comune di sviluppo collettivo ed emancipazione dell'autonomia personale 10/06/2021 Comunità - la felicità vitale La sua infnita ricerca quale motore profondo della coesione e solidarieta sociale 17/06/2021 Città - idee ribelli Quando tutto e tutti scoraggiavano dall'intraprenderne l'impresa impossibile e invece abbiamo salpato verso ignote mete