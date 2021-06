“le emozioni più belle vanno vissute senza interruzioni”. theras racconta come e quanto la tecnologia migliori la qualità delle persone con patologie croniche

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

Una campagna emozionale per parlare e far parlare di tecnologia semplice al servizio della salute delle persone con diabete e altre patologie croniche. Così Theras sta entrando nelle case degli italiani per raccontare come sia possibile vivere ogni emozione fino in fondo senza interruzioni e in completa serenità. Grazie ai successi dell’evoluzione tecnologica, infatti, si possono superare i numerosi ostacoli legati alla gestione di patologie croniche come il diabete. Con questa campagna, Theras ha deciso, di riportare al centro le relazioni umane e i rapporti con le persone che grazie al supporto della tecnologia medica possono vivere una vita in pienezza. A supporto della comunicazione è stata creata una pagina informativa dedicata (contheras.it). VIVI OGNI ISTANTE E FALLO SERENAMENTE Il video promozionale e lo spot propongono frammenti di storie quotidiane, fatte di emozioni tradotte nello sguardo di una mamma che non teme il tuffo del figlio, nella vivacità dei runner spensierati, nell’entusiasmo del nonno aggiusta-tutto, nell’abbraccio della giovane coppia, nel sorriso complice della famiglia e nell’incontro con il proprio medico. “La tecnologia in questi anni ha permesso a molte persone di affrontare le proprie patologie in modo più semplice – interviene Carlo PISANI, Direttore Commerciale Theras – tuttavia la tecnologia da sola non basta, occorre creare una rete di servizi di supporto per il personale sanitario e per i pazienti, ed è quello che abbiamo creato in questi anni affiancando ai nostri prodotti una serie di soluzioni per facilitare l’accesso e l’utilizzo delle tecnologie. In questa campagna abbiamo voluto rimarcare il nostro impegno a supporto della classe medica e dei pazienti.” UNA CAMPAGNA MULTITARGET La pianificazione prevede una campagna televisiva sulle reti Mediaset, spot radio, digital e stampa. La scelta creativa per il video promozionale 60” e per lo spot 15”, è stata poi declinata su tutti gli altri materiali che dal 20 giugno saranno on air fino alla metà di agosto. “La nostra azienda ha nel proprio DNA la volontà di mettere al centro le esigenze del paziente fornendo soluzioni sostenibili. Per questo siamo focalizzati sul presente con le attuali soluzioni, ma abbiamo costantemente gli occhi puntati sul futuro, per poter fornire la miglior tecnologia ai pazienti con diabete o altre patologie croniche – conclude Cristiano FERRARI, Managing Director di Theras - Abbiamo scelto di investire in un percorso di comunicazione volto a raggiungere contemporaneamente una fascia di pubblica il più estesa e diversificata possibile, per poter trasmettere a tutti i nostri valori di cui siamo orgogliosi e che ci distinguono e anche per poter dare un messaggio di fiducia e di serenità rivolto a tutti.’ IL SUCCESSO DI UN’AZIENDA GIOVANE MADE IN ITALY Un’azienda è nata a Salsomaggiore Terme (Parma) solo 7 anni fa e che ha chiuso il 2020 con un fatturato che sfiora gli 84 milioni di euro con una crescita del 40% sull’anno precedente. Lo staff è composto da circa 100 persone tra dipendenti e collaboratori, metà dei quali impegnati su tutto il territorio nazionale a fornire supporto tecnico a strutture sanitarie (sono più di 200), e cliniche specialistiche in tutta Italia. Il servizio di assistenza è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le più importanti partnership di tipo commerciale di Theras sono con aziende americane leader nel loro settore: Dexcom e Insulet (che Forbes pone al secondo e quarto posto tra le aziende innovatrici con la miglior crescita) e Nevro, azienda americana che ha brevettato un'esclusiva terapia per il trattamento del dolore cronico. Theras vanta importanti riconoscimenti in Italia e all’estero. Credits campagna Tv Produzione: RTI – Gruppo Mediaset Regia: Marcello Lucini Direttore fotografia: Marco Alfieri Creatività: Cristina Maurelli per CMF