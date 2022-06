messaggi di amore e solidarietà per la bimba di cantù dalle associazioni animaliste e cittadini. guarisci presto, sei nel nostro cuore anche tu

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday Ciao piccola bimba, ci dispiace tanto per quello che è successo, ti pensiamo tanto e speriamo che guarirai presto. Stiamo cercando di salvare mamma cane, che non ha colpe come non ne hai neanche tu, ma sei nel nostro cuore anche tu. Vorremmo farti arrivare tutto il nostro amore, perchè ti vogliamo bene, tanto, come vogliamo tanto bene anche a mamma cane. Questo messaggio è per te, magari un giorno lo leggerai e scoprirai che tutte le persone che hanno lottato per salvare mamma cane avevano il bene nel cuore, e nel nostro cuore ci sei anche tu. È la cosa più importante, il bene. È quello che ci potrebbe portare a cambiare tutto ciò che c'è di brutto e sbagliato in questo mondo, per renderlo migliore. Stiamo cercando di salvare mamma cane per salvare il cuore del mondo, che si è perduto, e ridonarlo a te. Ci stiamo provando a rendere questo pianeta migliore, a salvare tutti gli animali, a riportare il bene nel mondo. Ci stiamo provando anche per te, guarisci presto. Sei nel nostro cuore anche tu! Con tanto affetto, da tutti noi. "Bimbi e animali, creature pure. Gli animali non hanno colpa, e neanche i bambini, siamo noi a dover cambiare le cose per loro. Ogni mamma animale protegge i suoi cuccioli, e sono mamme anche le creature rinchiuse negli allevamenti e mandate al mattatoio. Uccidere mamma cane sarebbe solo un'altra tragedia nella tragedia, sarebbe ingiusto come è ingiusta ogni uccisione. Non ha colpa mamma cane, voleva proteggere i suoi cuccioli, ed è giusto difenderla, ma non ha colpe neanche la bimba, ed è comunque una tragedia. Ci teniamo tanto a fare arrivare tutto il nostro amore alla bimba, un giorno lei lo vedrà, ed è importante che le arrivi il nostro messaggio e vorremmo dirle che anche lei è nel nostro cuore. Sul web sono in tantissimi a difendere mamma cane, e nel frattempo a mandare messaggi di amore per la bimba, e vorremmo che questo amore riuscisse ad arrivarle." TI VOGLIAMO BENE BIMBA DI CANTÙ! VOGLIAMO BENE A MAMMA CANE, MA ANCHE A TE. GUARISCI PRESTO! Con tutto il nostro cuore, da tutti noi. Le associazioni Avi Parma, Meta Parma, Salviamo i macachi. Link petizione: https://chng.it/9PcVhPrr Link messaggio: https://www.change.org/p/mamma-cane-rischia-la-soppressione/u/30684833