novità editoriale: gli ultimi scorci dell'impero romano in “le ultime voci”, il nuovo romanzo storico di gerlando fabio sorrentino

Firenze, 9 dicembre 2021 - È uscito "Le ultime voci" il nuovo romanzo di Gerlando Fabio Sorrentino, autore siciliano trapiantato in Abruzzo. L'opera ha una chiara ispirazione storica. Tutto parte dal 390 d.C., epoca in cui già si intravede il tramonto dell'Impero romano d'occidente. L'imperatore Teodosio è costretto a umiliarsi al cospetto del potente vescovo Ambrogio, a seguito della strage di Tessalonica: ormai il potere temporale della Chiesa è sempre più ingerente, nonostante ci siano molte reticenze, anche da parte di aristocratici, ad abbandonare gli antichi culti pagani. Anche sul fronte politico l'Impero appare al capolinea. Eugenio, l'usurpatore, ha già radunato un esercito: lo scontro con Teodosio avverrà sul fiume Frigido. Alla storia si intrecciano poi le vicende di una misteriosa comunità, gli Eurotheis, che ai margini dell'impero lotta per salvare dall'oblio il sapere di un'intera civiltà. Le ultime voci è il racconto dell'irreversibile crisi di un sistema politico e ideologico: la fine di un mondo. A pochi giorni dall'uscita l'opera sta riscuotendo notevoli consensi tra i lettori e la critica, mentre la pagina Facebook dedicata al romanzo www.facebook.com/LeUltimeVoci annovera già oltre 2000 followers. Gerlando Fabio Sorrentino è nato ad Agrigento nel 1968 e vive attualmente a Pescara. Ha già pubblicato un romanzo, Luna Fritta (2009, Fermento) e una raccolta poetica, I sogni dei ciechi (2012, Rupe Mutevole). Il libro è composto da 659 pagine, è pubblicato dalla Casa Editrice Porto Seguro di Firenze, nella collana "Fiamme di carta".