Elezioni, Pizzarotti si candida al Senato col Terzo polo

A 24 ore dalla scadenza per la presentazione delle liste, la candidatura di Federico Pizzarotti prende una direzione precisa.

L'ex sindaco di Parma sarà in lista con Renzi e Calenda nel listino proporzionale in diversi collegi: uno potrebbe essere quello di Bologna al Senato, in Emilia-Romagna, ma Pizzarotti proverà anche in altre regioni (si parla di Veneto e Lombardia), dove la probabilità di essere eletto sarebbe maggiore.