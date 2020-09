Elezioni del 20-21 settembre: Fiazza si ricandida a Fontevivo

"5 anni fa ci siamo presentati agli elettori promettendo di fare molte cose, ne abbiamo fatte di più. Per questo i Fontevivesi hanno la garanzia che siamo gente che mantiene le promesse. Vogliamo continuare il cambiamento innescato e rendere Fontevivo sempre più sicura, bella e solidale”, dice Tommaso Fiazza, candidato sindaco di Fontevivo, in corsa per il secondo mandato alla guida della Lista “Fontevivo avanti tutta” nelle elezioni del 20-21 settembre .

“Un progetto a cui tengo tantissimo – spiega - è la nuova sede della Croce Rossa che realizzeremo all’interno del Parco Ida Mari di Ponte Taro. Da sempre il servizio e i volontari della CRI sono un punto di riferimento per tutta la comunità e in particolare, insieme alle altre associazioni di volontariato, lo sono stati in questa crisi Covid19. La struttura ospiterà anche la nuova sede della Protezione Civile e il nuovo Spazio Giovani”.

Un posto di primo piano per Fiazza lo riveste la Sicurezza, campo in cui il giovane primo cittadino ha investito molto nel primo mandato e intende proseguire rafforzando ancora la Polizia Locale con l’assunzione di una figura amministrativa “in modo che tutti gli agenti possano stare ancora più tempo di pattuglia”, l’ammodernamento delle dotazioni e la formazione continua. Saranno installate anche nuove telecamere, soprattutto nei luoghi sensibili.

A sostegno delle famiglie, Fiazza annuncia che proseguiranno l’Asilo Nido gratis e il Quoziente familiare, con aiuti concreti alle giovani coppie e priorità ad anziani e disabili per case popolari e aiuti sociali. Dopo aver riqualificato e messo a norma tutte le scuole del Comune, Fiazza spiega che verrà completata la riqualificazione energetica scuola di Ponte Taro.

Spiega anche che sarà terminato il cantiere della “Rigenerazione Urbana” (Via Marconi - area feste) e riqualificate la parte interna del Ex Convento e saranno valorizzati i parchi Alinovi e Ida Mari.

Sono i progetti principali di un programma più lungo e articolato che si prefigge di completare il cambiamento iniziato.

Poi, presenta due grandi progetti: Il Parco per tutti, un progetto inclusivo di parco giochi accessibile a tutti, anche ai ragazzi disabili, con strutture ricettive e di socialità e l’inserimento di giochi inclusivi in tutti gli altri parchi e la realizzazione sulla riva del Fiume Taro di un progetto di rilancio per restituire ai fontevivesi un percorso naturalistico, sportivo e di socialità con aree pic-nic attrezzate”.