Sala civica gremita a Baganzola per il primo incontro di sindaco e giunta con i Quartieri

Sala civica gremita a Baganzola per il primo incontro del sindaco e degli assessori con i Quartieri. All’incontro con il quartiere Golese, svoltosi nella serata di martedì 14 febbraio, hanno preso parte per l’Amministrazione il Sindaco, Michele Guerra, l’Assessora alla Partecipazione e Quartieri, Daria Jacopozzi.

Il primo cittadino ha ripercorso il senso dell’iniziativa: “Gli incontri con i Quartieri – ha detto – sono l’inizio di un percorso che l’Amministrazione si era dato come obiettivo di mandato durante la campagna elettorale. Da febbraio a dicembre, escluso agosto, Sindaco e Assessori incontreranno i cittadini una volta al mese per 100 incontri. Una necessità, questa, che nasce dal bisogno dell’Amministrazione di definire le proprie azioni anche attraverso il confronto e il dialogo con i cittadini: raccogliere le loro istanze ma anche informarli di quanto il Comune sta facendo e delle progettualità messe in campo, per rinnovare un protagonismo civico in cui i cittadini si sentano valorizzati”.

L’assessora Daria Jacopozzi ha rimarcato: “Partecipazione significa instaurare un dialogo tra amministratori e cittadini. Una sfida molto importante per sondare le molte anime che contraddistinguono i quartieri e sviluppare uno sguardo unitario verso le diverse comunità. L’Amministrazione vuole essere propulsiva e prendersi cura della città e delle persone, raccogliendo stimoli nuovi per dare seguito a progettualità altrettanto innovative”.

Tante le domande del pubblico inerenti diversi temi: manutenzioni del verde e delle strade, illuminazione, viabilità, inquinamento, recupero di edifici abbandonati, scuole della frazione di Baganzola, centro anziani di Fognano, piste ciclabili, aeroporto e stazione dell’alta velocità.

Il sindaco Guerra ha ricordato come l’Amministrazione, per rispondere alle segnalazioni ed alle richieste dei cittadini con tempestività, abbia attivato un nuovo canale di comunicazione: “Comunichiamo”, attraverso cui segnalare all’Amministrazione quello che non va, con la possibilità di ricevere una risposta in tempi brevi (link: https://bit.ly/3YOaO68). Ha anticipato che cambierà l’appalto per la manutenzione del verde prevedendo la suddivisione della città in vari quadranti che saranno assegnati a soggetti diversi e facendo leva sul terzo settore. Ha confermato il no dell’Amministrazione ad un aeroporto cargo e l’impegno nel per portare a Parma la stazione dell’alta velocità, pur essendo un percorso complesso e non scontato. Ha ricordato che il Comune ha messo in atto un piano di assunzioni significativo (212 unità nel 2023) che permetterà, nel prossimo futuro, di fornire risposte puntuali alle esigenze del territorio. Ha citato l’assunzione di 30 nuovi agenti di polizia locale, la stabilizzazione di oltre 50 insegnati delle scuole dell’infanzia e la recente assunzione di 8 nuovi addetti per ridurre i tempi di attesa del rilascio delle carte di identità elettroniche.

L’Assessora Daria Jacopozzi ha ricordato lo strumento dei “Patti di collaborazione” tra Amministrazione e realtà del territorio per dare vita a progetti a favore delle comunità. Gli incontri con i quartieri proseguono giovedì 16 febbraio.