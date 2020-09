ponte sul po. la polstrada di casalmaggiore ha sanzionato il 30% dei mezzi pesanti.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

E' notizia interessante quella che informa dell'aumento di multe da parte della Polstrada di Casalmaggiore nei confronti dei mezzi pesanti che cercano di oltrepassare il ponte sul Po tra Colorno e Casalmaggiore, nonostante siano sovraccarichi. Secondo le stime della Polizia Stradale, l'aumento di sanzioni dell'ultimo anno ha sfiorato il 30% e le violazioni più importanti sono riconducibili a tempi di guida eccessivi, carichi superiori alle 44 tonnellate, e velocità di gran lunga maggiore ai 50 km/h. Un impegno notevole che dimostra l'impegno e l'efficacia delle forze di polizia in favore della sicurezza di tutti e che vogliamo ringraziare. I dati in essere però avvalorano ancora di più la necessità di presidi fissi in grado di sanzionare chi non rispetta le regole. Autovelox e tutor in grado di calcolare il peso dei mezzi pesanti in movimento, sono assolutamente indispensabili per garantire la massima durata possibile del manufatto. Il 30% di sanzioni è stato registrato durante i presidi degli agenti, che per ragioni ovvie, non possono supervisionare h24 il ponte, nonostante anche durante il lockdown abbiano lavorato con costanza e determinazione. Crediamo che la percentuale sia maggiore del 30%. Percentuale che già allarma e preoccupa non poco. Un campanello d'allarme che deve far riflettere le istituzioni, al fine di provvedere quanto prima alla tutela del ponte, scongiurando eventuali chiusure che sarebbero disastrose per entrambi i territori. Si provveda quindi rapidamente a posizionare sistemi tecnologici. La prova eloquente di tale necessità è oggi ancor più sotto gli occhi di tutti. Il gruppo civico Amo Colorno