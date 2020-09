prantera (forza civica): "decisive le liste civiche all'interno delle coalizioni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

"La lista civica funziona. I risultati di queste elezioni non si sono rivelati del tutto imprevedibili, elezioni con poche sorprese e tante conferme, per fortuna alcune di queste sono molto liete, come quella di Luca Zaia, Governatore del Veneto. Una percentuale altissima la sua lista civica, cosi accentuata da confermare l'importanza delle civiche in appoggio alle coalizioni. Perchè tutto parte dalla parola: CIVISMO, e Zaia, da uomo esperto e competente, con la formazione di una lista propria, ha lasciato ai suoi amici della Lega solo le briciole (nonostante quello di Salvini sia il primo partito in Italia). Pensiero quindi condiviso dai più, quello di una politica futura che guardi meno ai simboli e più alle persone, un pensiero che auspichiamo diventi una realtà più concreta anche sul territorio nazionale." Alberto Prantera Forza Civica Parma