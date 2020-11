pulizia della fontana del trianon laghetto a parma

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

FIAS PARMA ASD associazione di subacquei ha presentato al Comune di Parma un progetto “ Adotta un monumento della tua città”, in cui si prevede la collaborazione dei cittadini alla manutenzione di beni (monumenti, aree verdi o altro). In quest’ottica FIAS PARMA dà l’esempio con “l’adozione“ del Laghetto del Parco Ducale, in cui è prevista una manutenzione straordinaria del Laghetto e della Fontana del Trianon, che continuerà in seguito con la manutenzione ordinaria, soprattutto della fontana. L’intento è di vedere, dopo tanti anni, di nuovo la fontana pulita e in funzione. Il tutto dovrebbe essere fatto prima di maggio 2021, in vista di una importante mostra di opere d’arte galleggianti, promossa da Artlifefortheworld associazione culturale veneziana, a cui il Comune ha già dato il patrocinio. Stamattina i volontari FIAS hanno dato il via alla prima pulizia grossolana di detriti, foglie , rami ecc. della fontana del Trianon. Prossimamente si provvederà alla pulizia più accurata con mezzi e prodotti specifici e sotto la supervisione di tecnici di fiducia della sovraintendenza beni culturali, per completare poi la pulizia del fondale con le attrezzature subacquee. pierluigi negri presidente FIAS PARMA

