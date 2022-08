Residenze per anziani: il Comitato Libro Verde chiede un incontro al sindaco Guerra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ParmaToday

il Comitato regionale familiari e operatori “Libro Verde” congiuntamente a USB – Pensionati e RSU-USB Asp Parma, per dare seguito a quanto dichiarato durante l’iniziativa svolta, nel maggio scorso in occasione della campagna elettorale, per l'elezioni amministrative del comune di Parma, ha richiesto un incontro con il Sindaco di Parma Michele Guerra e l'assessore alle politiche sociali Ettore Brianti , per dare vita ad un tavolo di confronto permanente sul tema delle residenze per anziani e l’assistenza alle persone più fragili. La pandemia ha dimostrato chiaramente la fragilità e inadeguatezza, della gestione e organizzazione delle case protette per anziani, evidenziando la necessità di un cambiamento, per non rivivere il dramma che ci ha colpito. Il Comitato “Libro Verde” è nato per dare voce a coloro che purtroppo voce non hanno, gli anziani, quella generazione che ha contribuito alla crescita del nostro paese, e ora purtroppo dimenticati e visti esclusivamente come una spesa sociale. In questi anni di attività abbiamo avanzato proposte, incontrato esponenti politici regionali e nazionali, per migliorare la qualità di vita di chi è ricoverato nelle CRA/RSA, attraverso il prezioso contributo degli operatori sanitari che quotidianamente se ne prendono cura. Consapevoli del fatto che i problemi delle CRA/RSA non riguardano esclusivamente Parma, bensì sono diffusi su tutto il territorio nazionale, al contempo vogliamo ricordare gli oltre 2000 morti causati dal covid nella sola Emilia Romagna. Questo non deve essere dimenticato! Bisogna imparare e rimediare dagli errori commessi, esclusivamente attraverso la collaborazione e confronto con chi vive quotidianamente le CRA/RSA, ossia i familiari ed operatori. Confidiamo nella sensibilità e coerenza nel mantenere quanto promesso durante la campagna elettorale, per avviare un percorso comune di miglioramento nella cura e assistenza degli anziani ricoverati nelle CRA/RSA. Comitato regionale familiari e operatori “Libro Verde” La presidente Manuela Tonini USB - Pensionati Parma RSU-USB ASP Parma